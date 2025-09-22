Новый постоянный представитель США при ООН настаивает на переговорах РФ и Украины

Представитель США при ООН настаивает на переговорах РФ и Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майк Уотлц призывает Россию к переговорам с Украиной
Майк Уотлц призывает Россию к переговорам с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину начать прямые переговоры для мирного урегулирования конфликта. С таким заявлением дипломат выступил на заседании Совета Безопасности ООН. 

«Я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной об этой войне», — заявил Майк Уолтц в ходе своего выступления. Он подчеркнул, что нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом продолжает прилагать значительные усилия для поиска путей к урегулированию украинского кризиса, и ожидает аналогичной готовности к диалогу от России.

Ранее сообщалось, что после заявлений президента России Владимира Путина о возможности прекращения конфликта на Украине Дональду Трампу рекомендовалось активизировать дипломатические усилия и инициировать переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом. После саммита на Аляске Трамп уже поднимал вопрос о необходимости мирного соглашения, что вызвало обеспокоенность в Киеве из-за возможного изменения позиции США по поддержке Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину начать прямые переговоры для мирного урегулирования конфликта. С таким заявлением дипломат выступил на заседании Совета Безопасности ООН.  «Я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной об этой войне», — заявил Майк Уолтц в ходе своего выступления. Он подчеркнул, что нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом продолжает прилагать значительные усилия для поиска путей к урегулированию украинского кризиса, и ожидает аналогичной готовности к диалогу от России. Ранее сообщалось, что после заявлений президента России Владимира Путина о возможности прекращения конфликта на Украине Дональду Трампу рекомендовалось активизировать дипломатические усилия и инициировать переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом. После саммита на Аляске Трамп уже поднимал вопрос о необходимости мирного соглашения, что вызвало обеспокоенность в Киеве из-за возможного изменения позиции США по поддержке Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...