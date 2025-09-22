Новый постоянный представитель США при ООН настаивает на переговорах РФ и Украины

Новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину начать прямые переговоры для мирного урегулирования конфликта. С таким заявлением дипломат выступил на заседании Совета Безопасности ООН.
«Я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной об этой войне», — заявил Майк Уолтц в ходе своего выступления. Он подчеркнул, что нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом продолжает прилагать значительные усилия для поиска путей к урегулированию украинского кризиса, и ожидает аналогичной готовности к диалогу от России.
Ранее сообщалось, что после заявлений президента России Владимира Путина о возможности прекращения конфликта на Украине Дональду Трампу рекомендовалось активизировать дипломатические усилия и инициировать переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом. После саммита на Аляске Трамп уже поднимал вопрос о необходимости мирного соглашения, что вызвало обеспокоенность в Киеве из-за возможного изменения позиции США по поддержке Украины.
