Аэропорт Ярославля ввел ограничения на перелеты

Ярославль ограничил перелеты
В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщается в telegram-канале ведомства. 

Ранее аэропорт Калуги также ввел ограничения на полеты. Об этом также писала Росавиация. В настоящий момент также сообщается, что над Москвой замечены дроны ВСУ.

