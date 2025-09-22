Аэропорт Ярославля ввел ограничения на перелеты

Ярославль ограничил перелеты
В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее аэропорт Калуги также ввел ограничения на полеты. Об этом также писала Росавиация. В настоящий момент также сообщается, что над Москвой замечены дроны ВСУ.
