Германия оценила последствия возможного конфликта с Россией

Немецкая армия раскрыла планы на случай столкновения с Россией
Немецкая армия раскрыла планы на случай столкновения с Россией Фото:

В Вооруженных силах Германии готовятся к возможному военному конфликту с Россией, ожидая до тысячи раненых военнослужащих в день. Для этого военно-медицинской службе потребуется значительное расширение. Об этом заявил главный врач бундесвера Ральф Хоффман.

«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — приводит цитату Хоффмана агентство Reuters

Ранее в Германии уже звучали заявления о необходимости жестких мер в случае появления российских истребителей над территорией НАТО. Поводом для этого стали сообщения Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами, что в Москве опровергли, подчеркнув выполнение полетов по международным правилам.

