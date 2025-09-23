«Золотой мяч-2025» достался французскому футболисту Усману Дембеле из «ПСЖ»

Обладателем престижной награды «Золотой мяч» стал французский нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Итоги 69-й церемонии, организованной France Football совместно с УЕФА и L»Equipe, были подведены в Париже.
«Дембеле опередил в голосовании других претендентов на главный индивидуальный приз сезона-2024/2025. Второе место в голосовании занял нападающий „Барселоны“ Рафинья, третью позицию занял его партнер по каталонскому клубу 18-летний Ламин Ямаль», — передает издание «Советский спорт».
В этом году Усман Дембеле считался одним из главных фаворитов на получение «Золотого мяча» благодаря успешному сезону в ПСЖ, где он стал чемпионом Франции и Лиги чемпионов, а также отличился высокой результативностью. В шорт-листе на награду было 30 претендентов, среди которых также фигурировали Ламин Ямаль и Рафинья, однако аналитики давали Дембеле наибольшие шансы на победу.
