Жители Реутова слышали взрывы на фоне атаки БПЛА на Москву

В районе улицы Строителей в Реутове были слышны сильные хлопки. По уточненным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений жилых домов нет, однако повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил глава города Филипп Науменко.
«Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля. Угроза для жителей отсутствует. Прошу вас сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из проверенных официальных источников», — заявил глава города в своем telegram-канале.
Ранее в ночь с 22 на 23 сентября Москву попытались атаковать дроны ВСУ. Из-за этого были задержаны десятки рейсов различных авиакомпаний. Подробнее — в материале агентства.
