Расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского журналиста мобилизовали

Видео о том, что мужчину мобилизовали вышло 22 сентября
Видео о том, что мужчину мобилизовали вышло 22 сентября

Украинский журналист и руководитель издания Bihus.Info Денис Бигус был мобилизован в ВСУ. Повестку о призыве ему вручил Винницкий военкомат. Об этом заявил сам Бигус на своем YouTube-канале.

«Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться, и хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в „тик-токах“, человек в качестве человека», — заявил Денис Бигус. Видео вышло вечером 22 сентября.

В конце мая Bihus.Info опубликовало расследование о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в прифронтовых регионах Украины. В материалах утверждается, что к коррупционным схемам причастны представители ближайшего окружения Владимира Зеленского. Эти выводы подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. 

Денис Бигус является одним из самых известных украинских журналистов-расследователей. Его издание не раз публиковало материалы о коррупции среди высокопоставленных чиновников и представителей власти. После публикации последнего расследования Bihus.Info неоднократно сообщало о давлении со стороны государственных структур.

Ранее в Украине усилилось давление на представителей оппозиции и журналистов: в июле 2025 года СБУ задержала и арестовала депутата Верховной рады от запрещенной ОПЗЖ по подозрению в государственной измене. После публикации расследований о коррупции в окружении президента Зеленского журналисты Bihus.Info также сообщали о давлении со стороны государственных структур.

