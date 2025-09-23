Аэропорт Саратова неожиданно прекратил свою работу

Аэропорт «Гагарин» в Саратове временно приостановил прием и отправку самолетов. Введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт „Гагарин“ в Саратове. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 сентября из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В результате были перенесены вылеты 45 рейсов и отменены еще 29. На прилет задержались 54 борта, девять самолетов не смогли приземлиться. Несмотря на масштабные сбои, обстановка в терминалах оставалась спокойной: пассажиров оперативно информировали о ситуации. Часть рейсов была перенаправлена в Домодедово, которое временно выполняло функции запасного аэродрома.
