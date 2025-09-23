NBС News: американец атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

В Вашингтоне мужчина попытался ослепить пилота вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, используя лазерную указку. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела. Подозреваемый был задержан сотрудником Секретной службы.
«Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One и включил красную лазерную указку», — говорится в сообщении NBC News. По данным материалов дела, действия подозреваемого «представляли риск внезапной потери зрения пилота и его дезориентации, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами и монументом Вашингтону».
В ходе задержания у Уинклера изъяли лазерную указку и нож. Во время допроса мужчина объяснил, что направил лазер на президентский вертолет «по неведению», заявив, что обычно светит указкой на дорожные знаки и другие объекты.
В материалах дела подчеркивается, что действия подозреваемого могли привести к аварии президентского борта, поскольку ослепление пилота создавало риск столкновения в воздухе. По данным NBC News, Уинклеру предъявлены обвинения по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.
Как ранее проинформировал Белый дом, вертолет с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп на борту совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту 18 сентября из-за «незначительной технической неисправности». По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, причиной происшествия стали проблемы с гидравлической системой, сообщает издание Independent. В целях обеспечения безопасности было принято решение заменить воздушное судно, напоминает RT.
