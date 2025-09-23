Ударит или нет: что ждать от магнитной бури 24 сентября 2025

Сентябрь 2025 года вышел активным на солнечные вспышки и магнитные бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 24 сентября магнитное поле Земли останется стабильным, но небольшие возмущения возможны. А это может повлиять на самочувствие метеозависимых. Как подготовиться к возможным бурям и что ожидать 24 сентября — в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце сентября: что происходило на прошлой неделе
Конец сентября на Солнце выдался относительно спокойным, но с интересными событиями. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии сообщают, что на поверхности звезды было несколько активных зон, которые время от времени «выстреливали» вспышками класса C. Это не самые мощные события, но они все же добавляют энергии в космическую погоду.
За последнюю неделю зафиксировали несколько вспышек. Например, 22 сентября в 00:04 по Москве произошла вспышка уровня C6.6. Она длилась 16 минут и была средней по силе. Двумя днями раньше, 20 сентября, Солнце «выдало» еще пару вспышек: в 07:57 (C2.7, довольно стандартная) и в 07:34 (C2.6, продолжалась 47 минут). А в активной зоне под номером 4216 ранее отметились вспышки посильнее — M1.5 и C5.8.
Прогноз магнитной бури на 24 сентября
На 24 сентября 2025 года ожидается спокойная космическая погода. Индекс солнечной активности F10.7 составляет 185, а планетарный индекс Ap равен 5, это говорит о низком уровне геомагнитной возмущенности. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 63%, возбужденной — в 25%, а вероятность магнитной бури — всего 12%.
Уровень геомагнитной активности прогнозируется на отметке чуть выше 3 баллов по шкале Kp. Это немного выше обычного, но все еще находится в пределах «зеленого» уровня, что означает отсутствие значительных возмущений.
Прогноз магнитных бурь до конца сентября
До конца сентября 2025 года магнитные бури не ожидаются. Геомагнитная обстановка останется стабильной, с уровнем активности в пределах 2–3 баллов по шкале Kp. Это соответствует «зеленому» уровню, то есть спокойной магнитосфере. Солнце продолжает проявлять умеренную активность, с отдельными вспышками класса C, но они не окажут значительного влияния на Землю. Так что в ближайшие дни можно не переживать за сбои в радиосвязи или самочувствие — космическая погода обещает быть благоприятной.
Атмосферное давление 24 сентября 2025
По данным на утро:
- Москва — 749 мм рт. ст.
- Санкт-Петербург — 762 мм рт. ст.
Для Санкт-Петербурга давление в пределах нормы, и особого влияния на здоровье не ожидается. В Москве давление чуть выше обычного, но не критично. В сочетании с магнитной бурей это может усилить у метеозависимых людей легкую усталость или головную боль.
Что такое магнитные бури и от чего они возникают
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Они происходят, когда потоки заряженных частиц, выброшенные Солнцем (так называемый солнечный ветер), достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой. Основные причины магнитных бурь — это корональные выбросы массы (CME) и солнечные вспышки, которые происходят в активных областях на поверхности Солнца. Эти явления выбрасывают в космос огромное количество плазмы и магнитных полей, которые, долетев до Земли, могут «встряхнуть» магнитосферу.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности: от слабых (класса A и B) до сильных (M и X). Например, вспышки класса C, о которых упоминалось ранее, обычно не вызывают сильных бурь, но более мощные события (M или X) могут спровоцировать заметные геомагнитные возмущения. Корональные выбросы массы, в свою очередь, представляют собой выбросы плазмы, которые могут достигать Земли через 1–3 дня после события на Солнце.
Магнитные бури измеряются по индексу Kp (от 0 до 9), где 0–3 балла — это спокойная магнитосфера, 4–5 — слабые или умеренные бури, а 6 и выше — сильные бури. Они могут влиять на работу спутников, радиосвязь, энергосистемы и даже самочувствие метеозависимых людей. Однако в конце сентября 2025 года, судя по прогнозам, таких проблем не предвидится, и магнитосфера останется стабильной.
Как пережить магнитную бурю
- Следите за прогнозами. Проверяйте геомагнитную обстановку. Заранее зная о возможных возмущениях, легче подготовиться.
- Соблюдайте режим. Спите 7–8 часов, избегайте переутомления и стрессов. Легкие прогулки на свежем воздухе помогут расслабиться.
- Питайтесь правильно. Ешьте больше овощей, фруктов, пейте 1.5–2 литра воды в день. Откажитесь от кофе, алкоголя и тяжелой пищи, чтобы не нагружать организм.
- Расслабляйтесь. Травяные чаи (ромашка, мята) и дыхательные упражнения снимут напряжение. Ограничьте время у экранов перед сном — синий свет мешает отдыху.
- Слушайте тело. При хронических заболеваниях измеряйте давление, держите под рукой препараты, рекомендованные врачом. Метеозависимым стоит проконсультироваться о легких успокоительных.
- Заботьтесь о технике. Для гаджетов и связи используйте резервное питание или зарядку — слабые бури редко вызывают сбои, но лучше быть готовым.
