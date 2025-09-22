22 сентября 2025

Почти половина домов в Свердловской области подключена к отоплению

Отапливается десятки миллионов «квадратов» жилья
Отапливается десятки миллионов «квадратов» жилья

Почти в половине многоквартирных домов Свердловской области включили отопление. Его подключили в 44 муниципалитетах, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Отапливается 46,8 миллиона квадратных метров жилья и порядка 4,8 тысячи объектов социальной сферы. Запущено в работу 86,4% котельных», — пояснили там.

Отмечается, что в муниципалитетах, где дома не подключены к централизованному отоплению, уже полностью дали тепло во все соцучреждения. Речь о Баженовском, Кузнецовском, Унже-Павинском сельских поселениях и Гаринском муниципальном округе.

На прошлой неделе подключенных котельных насчитывалось около 60%. Подача тепла в регионе началась с 8 сентября. Подробный график по основным муниципалитетам — в отдельном материале URA.RU.

