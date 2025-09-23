Российские БПЛА уничтожили командный пункт офицеров ВСУ в Черниговской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки отмечаются потери среди офицерского состава ВСУ
В результате атаки отмечаются потери среди офицерского состава ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по пункту управления ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В Черниговской области расчетами БПЛА „Герань-2“ нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах ТАСС. В результате атаки отмечаются потери среди офицерского состава ВСУ, а также уничтожение военной техники.

В городе Бахмач Черниговской области Украины 20 сентября произошел масштабный пожар на территории нефтебазы, сопровождавшийся серией взрывов. Данный объект использовался ВСУ для обеспечения топливом подразделений, размещенных в Сумской области. Кроме того, поступила информация о повреждении элементов транспортной инфраструктуры в Чернигове.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по пункту управления ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Черниговской области расчетами БПЛА „Герань-2“ нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах ТАСС. В результате атаки отмечаются потери среди офицерского состава ВСУ, а также уничтожение военной техники. В городе Бахмач Черниговской области Украины 20 сентября произошел масштабный пожар на территории нефтебазы, сопровождавшийся серией взрывов. Данный объект использовался ВСУ для обеспечения топливом подразделений, размещенных в Сумской области. Кроме того, поступила информация о повреждении элементов транспортной инфраструктуры в Чернигове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...