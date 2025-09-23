Российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российские войска ударили беспилотниками "Герань-2" по аэродрому ВСУ в Сумской области", — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Поражена военная инфраструктура вблизи населенного пункта Конотоп.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Российские же военные успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Тем не менее, российская сторона по-прежнему выражает заинтересованность в дальнейшем ведении переговорного процесса.
