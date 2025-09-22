В Челябинской области завоют сирены

В Челябинской области 1 октября пройдет проверка системы оповещения населения. В городах региона в этот день завоют сирены, появится информационная заставка на экранах телевизоров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.
«1 октября с 10 до 14 часов будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Также будут использованы технические возможности по передаче сигналов оповещения экстренной информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
С 10:44 до 10:45 в эфире телевизионного вещания появится тестовый сигнал оповещения. На экране телевизора в течение одной минуты будет размещена заставка с информационным текстом, а по радио прозвучат информационное сообщение.
С 10:43 до 10:45 на домофонах также прозвучит проверочное информационное сообщение. С 10:43 от «МЧС России» пользователям придет push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения.
С 10:43 в городском общественном транспорте начнется трансляция сообщения: «Внимание всем! Просьба сохранять спокойствие!» Для оповещения жителей населенных пунктов, которые не охвачены соответствующими техническими средствами, будут использованы подвижные объекты ГИБДД, РОВД и другие.
Региональная система оповещения населения находится в рабочем состоянии, по ней ежедневно проходит оперативная информация, добавили в пресс-службе ведомства. «В рамках совершенствования действующей системы решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные решения», — добавили в министерстве общественной безопасности.
Проверка системы оповещения проводится в Челябинской области регулярно. Ранее сирены звучали в центре Челябинска в 10:35 5 марта.
