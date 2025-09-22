Челябинские застройщики перестали массово набирать рабочих

Застройщики Челябинской области отказались от массового набора новых специалистов и рабочих. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, соискатели наоборот стали стремиться на стройку.
«Возросшая активность соискателей и параллельное охлаждение спроса на кадры в сфере строительства изменило рынок. Наметился тренд на выравнивание баланса спроса и предложения», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Анализ рынка труда в секторе «Строительство, недвижимость» за восемь месяцев показал: на каждую вакансию пришлось в среднем 3,4 резюме от соискателей. С одной стороны, это указало на сохранение дефицита кадров. Но индикатор вырос — образовалась умеренная конкуренция за рабочие места.
В сравнении с тем же периодом 2024 года число вакансий для специалистов строительных профессий в регионе сократилось на 27%. Одновременно количество активных резюме возросло на 37%. Этот контраст отразил более осторожный подход работодателей к найму, характерный для всего рынка в 2025 году.
Больше всего застройщикам сейчас нужны разнорабочие: для них открыто 6,4 тысячи вакансий. На втором месте по востребованности оказались места для слесарей и сантехников — 3,3 тысячи вакансий. В список самых нужных профессий также вошли сварщики (3,2 тысячи), электромонтажники (3,1 тысячи) и машинисты (три тысячи). Инженерам-конструкторам и проектировщикам компании предложили 2,1 тысячи вакансий.
Остро встал вопрос с нехваткой маляров и штукатуров. На одну вакансию пришлось всего 1,9 резюме. Зато на позициях инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, прорабов и разнорабочих недостатка в кадрах не ощущается: 4,1-5,2 резюме на одно вакантное место.
Зарплаты в строительной сфере продолжили расти. Медианное предложение по зарплате в области составило 116,4 тысячи рублей, что на 37% больше по сравнению с 2024 годом. Наибольшие доходы ожидают сварщиков (160,8 тысяч рублей), руководителей строительных проектов (157,1 тысячи рублей) и прорабов (150 тысяч рублей).
