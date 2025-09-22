Екатеринбуржца обвинили в домогательствах к школьнице, дело уходит в суд

В Екатеринбурге спустя год после возбуждения уголовного дела 22-летнему Аркадию Кребс предъявили обвинение в домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Предъявлено обвинение по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Следствие закончено, дело готовятся передавать в Верх-Исетский районный суд», — сказал собеседник агентства. Аркадию грозит до десяти лет лишения свободы. В свердловском СУ СК отказались от комментариев по теме.
Эпизод, который вменяют парню, по мнению СК, произошел в мае 2021 года в стационаре детской клинической больницы №11. Аркадию на тот момент было 17 лет. Там же была 11-летняя девочка, которая спустя 3,5 года обвинила его в домогательствах.
Аркадий ранее говорил URA.RU, что считает обвинения в свой адрес необоснованными. Он настаивает, что школьница не находилась в мужской палате в ночное время. «Меня обвиняют в том, что я якобы ее удерживал. Но это бред», — возмущался Кребс.
Потерпевшей провели психиатрическую экспертизу в свердловской больнице. Специалисты пришли к выводу, что девочка может вводить в заблуждение, рассказывая об инциденте. После этого школьницу направили в стационар московского института имени Сербского, где специалисты пришли к выводу, что у нее есть заболевание, которое якобы вызвано действиями Аркадия.
Он и его защита отрицают это. Кребс настаивает, что заболевание было вызвано иными причинами, и никак не связано с ним. Подробнее о позиции Аркадия — в материале URA.RU.
Семья Кребс уже попадала в ленту URA.RU. 26 февраля 2024 года муж Лады Кребс — Максим Жданов — скончался во время любительского хоккейного турнира. Они вместе руководили фондом «Выходи во двор!» и развивали дворовой спорт. Лада общее дело не бросила.
