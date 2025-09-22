В Свердловской области отменили губернаторский Кубок

В Свердловской области, как и анонсировало URA.RU, отменили Кубок губернатора по КВН, который ежегодно проходил в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 2017-го. Соответствующий приказ подписал глава региона Денис Паслер.
«Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 14 марта 2025 года №51-РГ „Об организации и проведении на территории региона конкурсного выступления команд КВН „Кубок губернатора““, — говорится в документе. Трофей разыгрывался между высшими и региональными командами Клуба веселых и находчивых каждой осенью.
Прошлогодний кубок по КВН запомнился приездом ведущего Валдиса Пельша, который ведет шоу вместо бессменного Александра Маслякова. Легендарный ведущий клуба скончался незадолго до проведения осеннего концерта в Екатеринбурге. Его память почтили аплодисментами.
Помимо Кубка губернатора, в 2019 году появилась Встреча выпускников КВН, одной из главных фишек которой были шутки про местных политиков. Концерт прошел 20 июня. В зале «МТС Live Холл» собралось пять тысяч человек. В течение двух часов зрители смеялись над шутками про общественный транспорт, неудачную серию игр ФК «Урал», Shaman`а, «Интервидение», а в конце команды также почтили память Маслякова. Подробнее — в репортаже URA.RU.
Как сообщало URA.RU, эта встреча выпускников могла быть последней. По словам осведомленного источника, в 2026 году выделять деньги на шоу, которое с подачи экс-губернатора Евгения Куйвашева, не будут. В этом году встреча обошлась в 26 миллионов рублей из регионального бюджета.
