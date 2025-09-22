22 сентября 2025

В Свердловской области отменили губернаторский Кубок

Денис Паслер отменил свердловский Кубок губернатора по КВН
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс проводили с 2017 года
Конкурс проводили с 2017 года Фото:

В Свердловской области, как и анонсировало URA.RU, отменили Кубок губернатора по КВН, который ежегодно проходил в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 2017-го. Соответствующий приказ подписал глава региона Денис Паслер.

«Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 14 марта 2025 года №51-РГ „Об организации и проведении на территории региона конкурсного выступления команд КВН „Кубок губернатора““, — говорится в документе. Трофей разыгрывался между высшими и региональными командами Клуба веселых и находчивых каждой осенью.

Прошлогодний кубок по КВН запомнился приездом ведущего Валдиса Пельша, который ведет шоу вместо бессменного Александра Маслякова. Легендарный ведущий клуба скончался незадолго до проведения осеннего концерта в Екатеринбурге. Его память почтили аплодисментами.

Помимо Кубка губернатора, в 2019 году появилась Встреча выпускников КВН, одной из главных фишек которой были шутки про местных политиков. Концерт прошел 20 июня. В зале «МТС Live Холл» собралось пять тысяч человек. В течение двух часов зрители смеялись над шутками про общественный транспорт, неудачную серию игр ФК «Урал», Shaman`а, «Интервидение», а в конце команды также почтили память Маслякова. Подробнее — в репортаже URA.RU.

Как сообщало URA.RU, эта встреча выпускников могла быть последней. По словам осведомленного источника, в 2026 году выделять деньги на шоу, которое с подачи экс-губернатора Евгения Куйвашева, не будут. В этом году встреча обошлась в 26 миллионов рублей из регионального бюджета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области, как и анонсировало URA.RU, отменили Кубок губернатора по КВН, который ежегодно проходил в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 2017-го. Соответствующий приказ подписал глава региона Денис Паслер. «Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 14 марта 2025 года №51-РГ „Об организации и проведении на территории региона конкурсного выступления команд КВН „Кубок губернатора““, — говорится в документе. Трофей разыгрывался между высшими и региональными командами Клуба веселых и находчивых каждой осенью. Прошлогодний кубок по КВН запомнился приездом ведущего Валдиса Пельша, который ведет шоу вместо бессменного Александра Маслякова. Легендарный ведущий клуба скончался незадолго до проведения осеннего концерта в Екатеринбурге. Его память почтили аплодисментами. Помимо Кубка губернатора, в 2019 году появилась Встреча выпускников КВН, одной из главных фишек которой были шутки про местных политиков. Концерт прошел 20 июня. В зале «МТС Live Холл» собралось пять тысяч человек. В течение двух часов зрители смеялись над шутками про общественный транспорт, неудачную серию игр ФК «Урал», Shaman`а, «Интервидение», а в конце команды также почтили память Маслякова. Подробнее — в репортаже URA.RU. Как сообщало URA.RU, эта встреча выпускников могла быть последней. По словам осведомленного источника, в 2026 году выделять деньги на шоу, которое с подачи экс-губернатора Евгения Куйвашева, не будут. В этом году встреча обошлась в 26 миллионов рублей из регионального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...