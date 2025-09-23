В России выросли в цене куриные тушки

В период с 13 по 20 сентября в российских магазинах сразу на 5,9% выросла стоимость куриного мяса. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов, ссылаясь на собственный «Индекс Мишек».
«За неделю снизились цены на морковь (-3,7%) и выросли на куриные тушки (+5,9%). Цены остальных товаров не изменились», — цитирует Абрамова Газета.ру.
В течение года было зафиксировано снижение стоимости следующих товаров: бананы подешевели на 18,8%, черный чай марки «Акбар» — на 4,9%, сливочное масло «Домик в деревне» с жирностью 72,5% — на 4,5%, плавленый сырный продукт «Фетакса» — на 3%, сельдь «Матиас» — на 2,8%, а детский мармелад Fruit-Tella стал дешевле на 23,7%. При этом цена на яйца «Окские» категории C1 за прошедший год осталась неизменной.
«Индекс Мишек» — разработанный Абрамовым неофициальный потребительский индикатор, который отслеживает изменение цен на 14 популярных продуктов, включая мармеладных мишек и конфеты «Мишка косолапый». Индекс используется для оценки динамики инфляции в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.