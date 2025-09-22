22 сентября 2025

Стоимость строительства нового моста через Каму в Перми достигла 85,8 млрд рублей

Проект нового моста через Каму за год подорожал на 8 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее стоимость реализации инфраструктурного объекта оценивалась в 77,49 млрд рублей
Ранее стоимость реализации инфраструктурного объекта оценивалась в 77,49 млрд рублей Фото:

Стоимость строительства моста через реку Кама в Перми оценена в 85,8 млрд рублей. Это на 8,3 млрд рублей превышает показатель 2024 года. В региональной адресной инвестпрограмме от 2024 года стоимость реализации данного инфраструктурного объекта составляла 77,49 млрд рублей.

«Сроки строительства моста, согласно обновленному проекту программы, остаются неизменными — с 2021 по 2030 год. Реализация проекта предполагается на условиях концессионного соглашения», — данные приведены в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края.

Несколько лет назад министерство транспорта Пермского края совместно с проектно-изыскательским институтом «Гео-Проект» представили проект будущего моста через Каму, который соединит улицу Окулова на левом берегу и улицу Борцов Революции на правом берегу реки. Первый этап строительства стартовал в июне 2024 года и предусматривает устройство новой кольцевой транспортной развязки на площади Гайдара. Окончание данного этапа запланировано на 2025 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость строительства моста через реку Кама в Перми оценена в 85,8 млрд рублей. Это на 8,3 млрд рублей превышает показатель 2024 года. В региональной адресной инвестпрограмме от 2024 года стоимость реализации данного инфраструктурного объекта составляла 77,49 млрд рублей. «Сроки строительства моста, согласно обновленному проекту программы, остаются неизменными — с 2021 по 2030 год. Реализация проекта предполагается на условиях концессионного соглашения», — данные приведены в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края. Несколько лет назад министерство транспорта Пермского края совместно с проектно-изыскательским институтом «Гео-Проект» представили проект будущего моста через Каму, который соединит улицу Окулова на левом берегу и улицу Борцов Революции на правом берегу реки. Первый этап строительства стартовал в июне 2024 года и предусматривает устройство новой кольцевой транспортной развязки на площади Гайдара. Окончание данного этапа запланировано на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...