Стоимость строительства нового моста через Каму в Перми достигла 85,8 млрд рублей

Стоимость строительства моста через реку Кама в Перми оценена в 85,8 млрд рублей. Это на 8,3 млрд рублей превышает показатель 2024 года. В региональной адресной инвестпрограмме от 2024 года стоимость реализации данного инфраструктурного объекта составляла 77,49 млрд рублей.
«Сроки строительства моста, согласно обновленному проекту программы, остаются неизменными — с 2021 по 2030 год. Реализация проекта предполагается на условиях концессионного соглашения», — данные приведены в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края.
Несколько лет назад министерство транспорта Пермского края совместно с проектно-изыскательским институтом «Гео-Проект» представили проект будущего моста через Каму, который соединит улицу Окулова на левом берегу и улицу Борцов Революции на правом берегу реки. Первый этап строительства стартовал в июне 2024 года и предусматривает устройство новой кольцевой транспортной развязки на площади Гайдара. Окончание данного этапа запланировано на 2025 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!