Строительство транспортной развязки на площади Гайдара в Перми начнется в июле

Компания «Уралмостострой» начала подготовку к возведению новой транспортной развязки на площади Гайдара в Перми. Благодаря объекту планируется связать улицу Строителей и тоннель в створе улицы Углеуральской в единый объект, поясняют в министерстве транспорта Пермского края. Само строительство начнется в июле, а пока рабочие создают строительный городок.
«Рабочие приступили к возведению строительного городка, разбивке и закреплению осей трассы. Также идут работы по выемке плодородного грунта из клумб на площади Гайдара — они будут использованы на существующих объектах озеленения города. Кроме того, ведется подготовка к переустройству коммунальных и инженерных сетей на этом участке», — говорится на сайте правительства и губернатора Пермского края.
Объект станет составной частью проекта строительства третьего моста через Каму. Завершить работы на этом этапе подрядчик должен летом 2025 года.
Краевые власти отмечают, что пока строители не помешают автомобильному движению в районе, так как работы будут проводиться за пределами проезжей части. Но в третьем квартале года работы перейдут на дорожную сеть. Тогда транспорт будет перенаправлен по новому пути, о котором сообщат отдельно.
В сообщении правительства подтверждается и снос культового арт-объекта «Пермские ворота», который попадает в зону строительства. «Конструкция имеет высокий уровень износа, объект переносу не подлежит и будет демонтирован. Согласно экспертизе, обнаружены дефекты как в облицовке фундамента, так и в основании конструкции: нарушены узлы сопряжения бревен между собой и со стальным каркасом, в некоторых местах отсутствуют контргайки и болты. Больше половины бревен повреждено продольными трещинами, заметен процесс гниения», — поясняют в минтрансе.
Напомним, третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова на левом берегу и на улице Борцов Революции на правом. Строительство планируют завершить в 2027 году. На объект потребуется 65 млрд рублей.
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