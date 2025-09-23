Россияне начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылку уведомлений гражданам о необходимости уплаты налога на доходы, полученные по банковским вкладам за 2024 год. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости (РИАН).
«Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2025 года», — говорится в материале. Он опубликован на сайте РИАН.
При этом налогообложению по подоходному налогу подлежат не все средства, размещенные на депозите, а исключительно та часть процентного дохода, которая превышает установленный необлагаемый минимум. Размер этого порога определяется исходя из ключевой ставки Центрального банка. Согласно расчетам РИАН, в 2024 году сумма дохода по банковским вкладам, освобожденная от НДФЛ, составит 210 тысяч рублей.
Самостоятельно рассчитывать сумму налога не требуется — данную функцию выполняют налоговые органы. Подача декларации также не нужна, поскольку финансовые организации уже предоставили ФНС сведения о начисленных процентах. В ближайшее время налоговая инспекция произведет расчет общего дохода по процентам и определит сумму налога, подлежащую уплате.
В России механизм налогообложения процентов по банковским вкладам заработал с 2021 года, однако впервые граждане уплатили соответствующий налог только в 2024 году — за доходы, полученные в течение 2023 года. Согласно информации, предоставленной ФНС, поступления в государственный бюджет от налога на доходы с банковских вкладов за 2023 год достигли 111 миллиардов рублей.
Ранее налоговый консультант, руководитель федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова рассказала о частых ошибках, связанных с дарением имущества и оплатой налогов. Она напомнила, что тот, кто дарит имущество, не обязан платить налоги, независимо от того, что именно передается. Налог платит только тот, кто получает подарок. При этом большинство подарков, например деньги, путевки или другие вещи, не облагаются НДФЛ, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.