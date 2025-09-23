Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали семь мирных жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инциденты произошли в Белгороде и селе Стрелецкое Белгородского района
Инциденты произошли в Белгороде и селе Стрелецкое Белгородского района Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В результате очередной атаки беспилотников ВСУ по территории Белгородской области пострадали семь мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ», — написал Гладков в своем telegram-канале. Инциденты произошли в Белгороде и селе Стрелецкое Белгородского района.

В Белгороде ранены четверо жителей. Трое из них получили травмы в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. Среди пострадавших — женщина с осколочным ранением ноги, мужчина с осколочным ранением правого предплечья и еще один мужчина с непроникающими ранениями грудной клетки. Бригады скорой помощи доставили всех троих в городскую больницу №2. Еще одному мужчине, получившему касательное ранение плеча, была оказана медицинская помощь на месте.

В селе Стрелецкое Белгородского района в результате взрыва беспилотника возле коммерческого объекта пострадали трое мирных жителей. Среди них — 13-летняя девочка, у которой диагностировано слепое осколочное ранение головы. Ребенка экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу. Две женщины, также находившиеся рядом, получили осколочные ранения ног. Их транспортировали в городскую больницу №2.

В результате атаки в Белгороде повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах — в них выбиты окна, а в одном из зданий повреждена кровля. Кроме того, осколками посечены шесть автомобилей, припаркованных возле домов. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание на кровле одного из объектов. В селе Стрелецкое отмечены повреждения двух коммерческих объектов. Также были повреждены три легковых автомобиля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате очередной атаки беспилотников ВСУ по территории Белгородской области пострадали семь мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ», — написал Гладков в своем telegram-канале. Инциденты произошли в Белгороде и селе Стрелецкое Белгородского района. В Белгороде ранены четверо жителей. Трое из них получили травмы в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. Среди пострадавших — женщина с осколочным ранением ноги, мужчина с осколочным ранением правого предплечья и еще один мужчина с непроникающими ранениями грудной клетки. Бригады скорой помощи доставили всех троих в городскую больницу №2. Еще одному мужчине, получившему касательное ранение плеча, была оказана медицинская помощь на месте. В селе Стрелецкое Белгородского района в результате взрыва беспилотника возле коммерческого объекта пострадали трое мирных жителей. Среди них — 13-летняя девочка, у которой диагностировано слепое осколочное ранение головы. Ребенка экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу. Две женщины, также находившиеся рядом, получили осколочные ранения ног. Их транспортировали в городскую больницу №2. В результате атаки в Белгороде повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах — в них выбиты окна, а в одном из зданий повреждена кровля. Кроме того, осколками посечены шесть автомобилей, припаркованных возле домов. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание на кровле одного из объектов. В селе Стрелецкое отмечены повреждения двух коммерческих объектов. Также были повреждены три легковых автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...