Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали семь мирных жителей

В результате очередной атаки беспилотников ВСУ по территории Белгородской области пострадали семь мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ», — написал Гладков в своем telegram-канале. Инциденты произошли в Белгороде и селе Стрелецкое Белгородского района.
В Белгороде ранены четверо жителей. Трое из них получили травмы в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. Среди пострадавших — женщина с осколочным ранением ноги, мужчина с осколочным ранением правого предплечья и еще один мужчина с непроникающими ранениями грудной клетки. Бригады скорой помощи доставили всех троих в городскую больницу №2. Еще одному мужчине, получившему касательное ранение плеча, была оказана медицинская помощь на месте.
В селе Стрелецкое Белгородского района в результате взрыва беспилотника возле коммерческого объекта пострадали трое мирных жителей. Среди них — 13-летняя девочка, у которой диагностировано слепое осколочное ранение головы. Ребенка экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу. Две женщины, также находившиеся рядом, получили осколочные ранения ног. Их транспортировали в городскую больницу №2.
В результате атаки в Белгороде повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах — в них выбиты окна, а в одном из зданий повреждена кровля. Кроме того, осколками посечены шесть автомобилей, припаркованных возле домов. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание на кровле одного из объектов. В селе Стрелецкое отмечены повреждения двух коммерческих объектов. Также были повреждены три легковых автомобиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.