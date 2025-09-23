В Копенгагене предположили, кто запустил БПЛА над Данией

Reuters: дронами над Данией управлял опытный оператор
Действия оператора отличались профессионализмом
Действия оператора отличались профессионализмом
новость из сюжета
В Осло и Копенгагене заметили неизвестные беспилотники

Датская полиция заявила, что управление дронами над Скандинавией осуществлял «квалифицированный оператор». Об этом сообщает Reuters.

«Датская полиция заявила, что дроны, которые днем ранее закрыли главный аэропорт страны, управлялись „опытным оператором“», — пишет Reuters. При этом не было выявлено ни одного подозреваемого. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что действия оператора отличались профессионализмом. Подобные инциденты требуют не только технической оснащенности, но и значительного опыта в управлении БПЛА.

Воздушное пространство над крупнейшими аэропортами Скандинавии 22 сентября оказалось под угрозой: вблизи аэропортов Копенгагена и Осло были замечены крупные беспилотники. Аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на четыре часа, после того как в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос были замечены два или три крупных дрона. Аналогичная ситуация произошла и в Осло: воздушная гавань норвежской столицы не принимала и не отправляла рейсы на протяжении трех часов из-за появления двух БПЛА в ее воздушном пространстве. Оба аэропорта являются самыми загруженными в Скандинавском регионе, инцидент затронул десятки тысяч пассажиров.

