Государство забирает алкобренды национализированного «Арианта» в Челябинске

Приставы потребовали в суде передать в доход государства непроданные алкогольные бренды национализированного челябинского холдинга «Ариант». Как следует из материалов суда, разбираться в деле арбитраж начнет 22 октября.
«Ведущий судебный пристав-исполнитель Алла Кириллова просит прекратить право собственности ООО „ГК Ариант“ на арестованное нереализованное имущество — товарные знаки, обратить в доход РФ имущество, нереализованное в ходе принудительной реализации должника», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Теруправлению Росимущества в случае принятия судом положительного решения отойдут 16 товарных знаков. Их общая стоимость — 456 тысяч рублей, то есть 28,5 тысячи за штуку. Арбитражный суд Челябинской области привлек к процессу третьих лиц. Ими выступили Генпрокуратура РФ, владевшая национализированным Челябинским электрометаллургическим комбинатом «Компания Эталон», семьи Аристовых, Кретовых и Антиповых.
Продать алкобренды приставы пытались с апреля. Сделать это сразу же не вышло, поэтому первоначальная стоимость упала. Вместо 45,6 тысячи рублей каждую единицу имущества повторно пытались реализовать за 38,76 тысячи рублей, что на 15% дешевле. Однако и следующая попытка реализовать их провалилась.
Холдинги «Ариант» и ЧЭМК были национализированы зимой и весной 2024 года. Причиной стали нарушения приватизации комбината, на доходы от которого Аристовы с Антиповыми построили «Ариант». Агрохолдинг состоял из пяти предприятий, четыре из которых стали государственными. Форма собственности «ГК Ариант» осталась частной.
