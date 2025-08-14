Нефтяник из ХМАО отсудил у буровой компании компенсацию за работу в праздники

В ХМАО сотрудник буровой компании «Евразия» отсудил компенсацию за переработку в праздничные дни и во время обучения. Суд постановил выплатить ему 116 тысяч рублей, говорится в определении суда, с которым ознакомилось URA.RU.
«Истец обратился в суд с иском к ООО „Буровая компания „Евразия““ о взыскании заработной платы за сверхурочную работу, оплаты времени повышения квалификации и компенсации морального вреда. Суд решил взыскать с ответчика 26 961 рубль 42 копейки за неоплаченные часы переработки, 59 847 рублей 20 копеек за время обучения и 30 000 рублей компенсации морального вреда», — указано в решении суда, которое есть в распоряжении агентства.
Мужчина работал вахтовым методом в должности бурильщика. Он заметил, что компания не полностью оплачивает его работу. В 2022 году он переработал 277 часов сверхурочно. Из них 60 часов пришлись на праздничные дни и были оплачены в двойном размере. Остальные 217 часов компания оплатила только по окладу, без компенсаций и премий.
Нефтяник посчитал, что это нарушает трудовое законодательство и подал в суд. В иске он потребовал оплатить все переработанные часы, компенсировать время обучения и моральный вред. Переработка была подтверждена графиком работы и данными трудовой инспекции.
Компания утверждала, что все оплатила и рассчитала зарплату в соответствии с условиями трудового договора. По их версии, переработка входила в установленный график вахты, а время обучения было оплачено как повышение квалификации.
Первый суд в Урае (ХМАО) встал на сторону работодателя и отказал в иске. Но нефтяник не сдался и подал апелляцию. Суд ХМАО признал, что 217 часов переработки действительно оплачены неправильно — только по окладу, без положенных надбавок.
В итоге нефтяник получил по решению суда 116 808 рублей 62 копейки, а буровая компания «Евразия» дополнительно заплатила в доход местного бюджета 2 704 рубля госпошлины.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Буровая компания „Евразия“». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник компании «РН-Бурение» из ХМАО через суд добился компенсации почти в 220 тысяч рублей за ранние совещания. Созвоны проходили до начала рабочего дня, и не оплачивались работодателем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!