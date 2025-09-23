Пермский оборонный завод выбрал топ-менеджера

Сергей Юрасов вновь избран генеральным директором ПАО НПО «Искра». Такое решение принято на очередном заседании совета директоров.
«Избрать генеральным директором ПАО НПО „Искра“ Сергея Юрасова с 18 ноября 2025 сроком на пять лет. Решение принято единогласно», — сообщается на сервере раскрытия информации.
Пять лет назад было принято решение передать управление компанией от Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Сергею Юрасову, занимавшему в то время должность исполнительного директора, тем самым отказавшись от прямого руководства со стороны ОРКК.
НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».
