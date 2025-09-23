В Екатеринбурге полностью подключили к теплу только два района

В Екатеринбурге полностью подключили отопление лишь в двух районах — Академическом и Ленинском. Сейчас тепло поступает в 3,4 тысячи многоквартирных домов города, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалистам организаций ЖКХ предстоит подключить более восьми тысяч многоквартирных домов. Доля тех, куда уже поступает тепло, увеличивается: если 21 сентября теплом обеспечены 1,9 тысячи жилых зданий, то сегодня — 3,4 тысячи», — пояснили там.
Так, в Академическом и Ленинском районах подключены 100% котельных и теплопунктов. В Верх-Исетском — 86% и 100% соответственно, Железнодорожном — 82% и 94%, Кировском — 100% и 96%, Октябрьском — 93% и 98%, Орджоникидзевском — 83% и 95%, Чкаловском — 78% и 90%.
Отмечается, что отопление уже дали во всех детсадах и почти всех школах. Пока без тепла остаются два учреждения. В первом уже работают над подключением, а во втором случилась коммунальная авария, которую сейчас устраняют.
Сегодня, 23 сентября, в Екатеринбурге завершается первый этап подключения жилых домов к теплу. Второй пройдет с 24 по 30 сентября. Если батареи так и не станут горячими, в мэрии призвали обращаться в управляющую компанию.
