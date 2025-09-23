«Спасибо Ксении, пригодились старые вещи»: Лисовец — о вечеринке Собчак в стиле нулевых

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец посетил вечеринку в стиле нулевых, которую организовала Ксения Собчак, и остался доволен. В беседе с URA.RU эксперт моды пошутил, что для мероприятия теледивы не пришлось даже специально составлять образ — все нужное оказалось в шкафу.
«Вечеринка была шикарной. Все были очень прилично одеты, большинство, честно говоря, как будто бы и не переодевались. Было приятно, что в гардеробе остались вещи, которые не выброшены и лежали непонятно, зачем. И благодаря Ксении Собчак все это пригодилось. Тем более сегодня тренд как раз на нулевые», — пояснил Лисовец.
Тренд на нулевые и 90-е прослеживается не только в моде, но и культуре. Чего стоят новая волна популярности народницы Надежды Кадышевой и завирусившиеся «энергосберегающие» танцы от Татьяны Булановой, которая, к слову, со своими прославившимися танцорами также приняла участие в вечеринке Собчак. Владислав Лисовец объясняет этот феномен просто — то время было легким и беззаботным.
«Сейчас, конечно, несколько другое время. И не забывайте, что мы — страна, которая любит ностальгировать. Да и в целом человек так устроен: в непростые времена ностальгия повышается в два раза. Все вспоминают спокойные, лучшие времена, хотя и тогда было не совсем просто. Но та наивная, добрая, смешная, легкая музыка успокаивает и дает ощущение простоты», — резюмировал стилист.
Ксения Собчак собрала друзей в центре Москвы и вспомнила времена расцвета своей карьеры, клубного культа, известных хитов. Главная тусовщица тех лет вместе с Тимати устроила путешествие во времени, станцевав под песню рэпера «Потанцуй со мной», в клипе на которую она снялась.
Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал URA.RU, почему не боится идти на вечеринку Ксении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.