«Ничего не боюсь, интересно даже»: Шаляпин принял приглашение Собчак на вечеринку

Певец Прохор Шаляпин с удовольствием принял оригинальное приглашение от телеведущей Ксении Собчак посетить ее вечеринку. Теледива устраивает мероприятие в центре Москвы в духе нулевых годов. Своим звездным гостям Собчак прислала кнопочный телефон известной марки, в котором спрятано аудиопослание с приглашением.
После того как ряд артистов выложили приглашения в соцсестях, многие вспомнили о печально известной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, гостьей которой, к слову, была и Собчак. В беседе с URA.RU Прохор Шаляпин заверил, что его не страшит поход на мероприятие к «блондинке в шоколаде».
«Я Ксюшу Собчак уважаю, считаю, что у нас прекрасно получилось провести VK Fest. Она мне очень симпатична. Да и Ксения ко мне тоже относится лояльно, думаю, мы подружимся. Наша психологическая матрица не раздражает друг друга. Поэтому я иду и не боюсь ничего. В наше время можно влипнуть, просто сказав неправильное слово, надо следить за собой. Я уверенный в себе человек. Иду сегодня с удовольствием, интересно даже», — поделился Прохор.
Приглашения от Ксении также получили стилисты Вадим Галаганов и Владислав Лисовец. Собчак назвала вечеринку «Прайм-эра». Она постаралась воссоздать атмосферу начала 2000-х, которая ассоциируется с клубами, тусовками и медийными событиями того времени.
К слову, в то время Ксения не стеснялась принимать участие и в смелых фотосессиях, и в съемках клипах артистов, а также у нее было свое скандальное реалити-шоу «Блондинка в шоколаде». Удастся ли Ксении воссоздать в сегодняшних реалиях хоть часть этой атмосферы, узнаем совсем скоро.
