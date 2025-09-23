В Минобороны РФ заявили об операции по освобождению Купянска

Взятие Купянска открывает стратегические перспективы для дальнейшего продвижения российских войск и усиления контроля над ключевыми территориями Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Это может ускорить установление контроля над Славянском и Краматорском.
Взятие Купянска позволит российским войскам развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе по направлениям на Изюм и Чугуев. Кроме того, открывается прямой путь на Волчанск с юга, что позволит соединиться с наступающими подразделениями группировки «Север» с севера.
Как отмечают в Минобороны РФ, киевское командование превратило Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска создали разветвленную систему обороны, установили огневой контроль над подступами к городу, включая все ключевые дороги и переправы через Оскол. Практически каждое здание было оборудовано как долговременная огневая точка, город фактически стал «крепостью» с использованием железобетонных сооружений и минных полей.
На сегодняшний день взято под контроль 5667 из 8667 зданий города. Российские войска сумели блокировать крупную группировку противника с северной и западной сторон, взяв ее в полукольцо. Продолжается выполнение задач по блокированию украинских формирований с юга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.