Российские военные взяли под контроль 5667 зданий в Купянске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Это составляет более 65% всей городской инфраструктуры.
Согласно заявлению, российские военнослужащие продолжают продвигаться в Купянске, расположенном в Харьковской области. Группировка войск «Запад» успешно выполняет поставленные задачи по освобождению города.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» заняла более стратегически выгодные позиции в районах населенных пунктов Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка. Российские подразделения активно применяют FPV-дроны для выявления и уничтожения замаскированных объектов и техники противника. ВСУ утрачивают позиции в окрестностях Купянска.
