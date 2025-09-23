Минобороны: ВС РФ взяли под контроль большую часть зданий Купянска

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в Купянске
Российские военнослужащие продолжают продвигаться в Купянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль 5667 зданий в Купянске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Это составляет более 65% всей городской инфраструктуры.

Согласно заявлению, российские военнослужащие продолжают продвигаться в Купянске, расположенном в Харьковской области. Группировка войск «Запад» успешно выполняет поставленные задачи по освобождению города.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» заняла более стратегически выгодные позиции в районах населенных пунктов Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка. Российские подразделения активно применяют FPV-дроны для выявления и уничтожения замаскированных объектов и техники противника. ВСУ утрачивают позиции в окрестностях Купянска.

