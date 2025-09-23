ВСУ превратили Купянск в мощную крепость

ВСУ превратили Купянск в укрепрайон, передает Минобороны (архивное фото)
ВСУ превратили Купянск в укрепрайон, передает Минобороны (архивное фото)
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска превратили город Купянск в Харьковской области в мощный укрепленный район, фактически в крепость. Об этом сообщило Минобороны. По информации ведомства, подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять задачи по освобождению города.

«Как и многие другие крупные города на Харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. <...> Фактически город был превращен в „крепость“ с использованием железобетонных сооружений и минных полей», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол.

Украинские подразделения оборудовали позиции для ведения круговой обороны, включая инженерные заграждения и систему фортификаций. Особое внимание уделялось контролю транспортных артерий и стратегических переправ, что затрудняло продвижение российских войск. По данным Минобороны РФ, действия российской группировки «Запад» направлены на поэтапное освобождение города и разминирование его инфраструктуры.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал, что передовые отряды российских войск уже ведут бои на улицах Купянска, выбивая украинские подразделения с их позиций, однако говорить о полном контроле над городом пока преждевременно, уточнял он. По данным Минобороны РФ, российские военные контролируют примерно половину территории города, а операция по его освобождению продолжается. Купянск считается важным логистическим узлом для снабжения украинских войск на этом направлении.

