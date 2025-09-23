В ХМАО планируют вовлечь в разработку более 160 нефтяных месторождений

Власти ХМАО планируют вовлечь в разработку 164 месторождения, которые были открыты ранее, но нефть на них до сих пор не добывают. Об этом говорится в Концепции развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года.
«Планируется разведка (доразведка) и освоение ранее открытых, но неразрабатываемых месторождений и залежей углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых. Для территории Югры это более 164 месторождений, запасы которых выявлены в отложениях всех нефтегазоносных комплексов, в том числе в основных нефтегазосодержащих — неокомского и васюганского», — отмечается в документе, с которым ознакомилось агентство URA.RU.
Такие месторождения расположены в пределах Березовско-Белоярской, Кондинской, Колтогорской и Восточно-Вартовской поисковых зон. Большинство из них уже закреплены за компаниями, но пока не введены в эксплуатацию. Разработка этих участков поможет поддерживать высокий уровень добычи нефти.
Также в Югре собираются активнее изучать пласты с трудноизвлекаемыми запасами, такие как баженовская и абалакская свиты, чтобы точнее понять, где есть нефть и газ. Для этого будут анализировать керн, строить новые карты и использовать современные методы вместе с Роснедрами и компаниями-недропользователями. Также власти собираются развивать геологоразведку в отдаленных районах, где пока мало данных о подземных ресурсах.
Ранее URA.RU писало, что югорские ученые запатентовали новый способ исследования нефтяных месторождений. Устройство помогает исследовать породы из недр земли без разрушения, построить точную модель нефтегазового пласта и оценить перспективы добычи
