В ХМАО планируют вовлечь в разработку более 160 нефтяных месторождений

В ХМАО начнут добывать нефть на 160 месторождениях, которые были открыты, но не разрабатывались
В ХМАО начнут добывать нефть на 160 месторождениях, которые были открыты, но не разрабатывались

Власти ХМАО планируют вовлечь в разработку 164 месторождения, которые были открыты ранее, но нефть на них до сих пор не добывают. Об этом говорится в Концепции развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года.

«Планируется разведка (доразведка) и освоение ранее открытых, но неразрабатываемых месторождений и залежей углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых. Для территории Югры это более 164 месторождений, запасы которых выявлены в отложениях всех нефтегазоносных комплексов, в том числе в основных нефтегазосодержащих — неокомского и васюганского», — отмечается в документе, с которым ознакомилось агентство URA.RU.

Такие месторождения расположены в пределах Березовско-Белоярской, Кондинской, Колтогорской и Восточно-Вартовской поисковых зон. Большинство из них уже закреплены за компаниями, но пока не введены в эксплуатацию. Разработка этих участков поможет поддерживать высокий уровень добычи нефти.

Также в Югре собираются активнее изучать пласты с трудноизвлекаемыми запасами, такие как баженовская и абалакская свиты, чтобы точнее понять, где есть нефть и газ. Для этого будут анализировать керн, строить новые карты и использовать современные методы вместе с Роснедрами и компаниями-недропользователями. Также власти собираются развивать геологоразведку в отдаленных районах, где пока мало данных о подземных ресурсах.

Ранее URA.RU писало, что югорские ученые запатентовали новый способ исследования нефтяных месторождений. Устройство помогает исследовать породы из недр земли без разрушения, построить точную модель нефтегазового пласта и оценить перспективы добычи

