Власти подтвердили планы по повышению пенсий и выплат в 2026 году

Власти России балансируют параметры трехлетнего бюджета, который в начале октября внесут на рассмотрение в Госдуму. Как сообщили в Минфине, главный финансовый документ нацелен на выполнение всех социальных обязательств, в частности, в него заложены средства на индексацию пенсий и выплат.
В числе ключевых направлений социальной программы на 2026-2028 годы «детский бюджет», который составит более 10 трлн рублей. Также со следующего года начнется предоставление ежегодной выплаты семьям с двумя и более детьми в виде налогового вычета. На здравоохранение за ближайшие шесть лет планируется направить более 1 трлн рублей, еще 900 млрд за три года — на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Продолжат обновлять перинатальные центры и детские больницы, ремонтировать и строить школы и садики, техникумы и университетские кампусы.
В проекте предусмотрены необходимые расходы на оборону и безопасность страны. Запланированные в бюджете ресурсы позволят усилить защиту городов, населенных пунктов, предприятий и объектов инфраструктуры, отмечают в Минфине. В планах властей нарастить силы ПВО и антидроновые комплексы, увеличить выпуск современного оружия за счет модернизации предприятий ОПК.
Еще один приоритет — достижение национальных целей развития. Сохраняются и увеличиваются объемы дорожного фонда и инфраструктурной поддержки, повышаются инвестиции в технологическое развитие. На нацпроекты на шестилетний период предусмотрен 41 трлн рублей — почти в 2,6 раза больше, чем на предыдущие шесть лет.
Сбалансированность бюджета будет достигнута с помощью изменений в налоговое законодательство. В частности, планируется повышение НДС на 2%. Это коснется компаний, НДС у которых сейчас составляет 20%. Кроме того, часть компаний потеряет возможность платить налоги по упрощенной системе, так как изменится лимит доходов для освобождения от НДС — с 60 млн до 10 млн рублей в год. Таким образом государство будет бороться с дроблением бизнеса.
