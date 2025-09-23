Губернатор Свердловской области Денис Паслер вечером 23 сентября посетил администрацию Екатеринбурга, где поблагодарил всех причастных за поддержку на выборах главы региона 12-14 сентября. Как ранее сообщало URA.RU, уральская столица отличилась рекордными показателями.
«Паслер назвал результат города выдающимся, поблагодарил за то, что сработали хорошо, учел на будущее, что команда способна делать достойные дела. Отметил заслуги предыдущих руководителей города и области. Теплая, душевная речь, всем было приятно», — поделился источник агентства.
Встреча прошла в большом зале городской администрации. На ней присутствовали порядка 80 человек — депутаты, главы районных администраций, руководители оборонных предприятий, банкиры.
Как ранее сообщало URA.RU, на выборах губернатора за Паслера проголосовали почти 60% горожан. Для сравнения, на выборах в 2022 году действующего главу региона Евгения Куйвашева поддержали 56,85%, а в 2017-м 47,8% горожан.
