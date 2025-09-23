Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за неэффективность и нерациональные траты. Он заявил, что ООН не справляется со своей миссией и не участвует в урегулировании международных кризисов.
С трибуны Генассамблеи Трамп обрушился на ООН с критикой, обвинив организацию в колоссальных перерасходах. В частности, он напомнил, что еще много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры за $500 млн. Однако руководство ООН выбрало иной вариант, который оказался намного дороже.
«У них был огромный перерасход средств — между $2 млрд и $4 млрд. К сожалению, многое в ООН осуществляется в подобном ключе, но в куда больших масштабах», — отметил американский лидер. Трансляция ведется на сайте британской газеты The Guardian.
Он также заявил, что организация фактически бездействует и не помогает в урегулировании военных конфликтов. «Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из стран, но мне ни разу не позвонили с предложением помочь в заключении сделок. Все, что я получил от ООН, — это не работающие нормально эскалатор и телесуфлер», — сказал Трамп. Американский президент подчеркнул, что сегодня ООН не реализует свой потенциал и не выполняет ключевую роль в мировой политике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.