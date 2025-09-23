«Ничего смертельного нет»: ХМАО недополучит полмиллиарда рублей налоговых доходов в бюджет

Поступление налоговых доходов в бюджет ХМАО сократится на 518 миллионов рублей в 2025 году. Об этом на заседании комитета по бюджету сообщила замгубернатора Югры, директор департамента финансов Вера Дюдина.
«Это связано с тем, что при формировании бюджета цена была в бюджете заложена 69,7 долларов США за баррель нефти, а по факту в текущий момент это 56. Ну и курс доллара также видим, что у нас укрепляется, и это влияет, как результат, на снижение внезапных доходов, полученных налогоплательщиками за счет курсовых разниц», — пояснила Дюдина.
Безвозмездное поступление корректируется в сторону уменьшения на 5,359 млрд рублей. Дюдина пояснила, что это связано с тем же налогом на прибыль. «Потому что у нас доходы бюджета Тюменской области по программе „Сотрудничество“ формируются из отчислений налога на прибыль. Соответственно, со снижением этого налогового источника у нас безвозмездное поступление корректируется в сторону снижения именно по „Сотрудничеству“ на минус 6,383 млрд рублей», — уточнила глава депфина.
При этом Дюдина отдельно подчеркнула, что эти суммы будут перенесены на 2026 и 2027 годы. ХМАО впервые проводит такую корректировку. Дюдина не исключила, что осенью потребуется еще одна. «У нас, к сожалению, нет таких возможностей более точного прогноза. Именно по цене на нефть и по курсу на доллары. Поэтому мы всегда пользуемся теми показателями, которые утверждены прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. И сейчас вы знаете, что федеральный бюджет тоже уже корректировался — именно на нефтегазовые доходы в сторону снижения. Курс сегодня, к сожалению, очень сложный. Не отказываемся от инвестиций, ничего не отменяем, просто делаем сдвижку вправо», — добавила замгубернатора.
Спикер окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что все социальные обязательства, запланированные властями, будут выполнены, несмотря на секвестирование. «Ничего смертельного в этом нет. Плюсом в этом проекте корректировки заложено более 4 млрд рублей на помощь участникам специальной военной операции. В том числе 3,7 млрд рублей именно на социальные выплаты и более 600 млн рублей на решение жилищных вопросов. Завтра мы утвердим закон о том, что будет подписан договор между Фондом национального благосостояния — из федерального бюджета мы получим более 1 млрд рублей на снос аварийного жилья. Здесь индексирование заработной платы на 7,6% предлагается. Это более 800 млн рублей для того, чтобы решить вопросы тех категорий бюджетников, которые под прямой указ президента не попадали. Поэтому я считаю, что все это сбалансировано», — подытожил Хохряков. Дума примет поправки на 48 заседании 24 сентября.
