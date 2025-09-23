23 сентября 2025

«Ничего смертельного нет»: ХМАО недополучит полмиллиарда рублей налоговых доходов в бюджет

Поступление налоговых доходов в бюджет ХМАО сократится на 518 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Может потребоваться еще одна корректировка бюджета
Может потребоваться еще одна корректировка бюджета Фото:

Поступление налоговых доходов в бюджет ХМАО сократится на 518 миллионов рублей в 2025 году. Об этом на заседании комитета по бюджету сообщила замгубернатора Югры, директор департамента финансов Вера Дюдина.

«Это связано с тем, что при формировании бюджета цена была в бюджете заложена 69,7 долларов США за баррель нефти, а по факту в текущий момент это 56. Ну и курс доллара также видим, что у нас укрепляется, и это влияет, как результат, на снижение внезапных доходов, полученных налогоплательщиками за счет курсовых разниц», — пояснила Дюдина.

Безвозмездное поступление корректируется в сторону уменьшения на 5,359 млрд рублей. Дюдина пояснила, что это связано с тем же налогом на прибыль. «Потому что у нас доходы бюджета Тюменской области по программе „Сотрудничество“ формируются из отчислений налога на прибыль. Соответственно, со снижением этого налогового источника у нас безвозмездное поступление корректируется в сторону снижения именно по „Сотрудничеству“ на минус 6,383 млрд рублей», — уточнила глава депфина.

При этом Дюдина отдельно подчеркнула, что эти суммы будут перенесены на 2026 и 2027 годы. ХМАО впервые проводит такую корректировку. Дюдина не исключила, что осенью потребуется еще одна. «У нас, к сожалению, нет таких возможностей более точного прогноза. Именно по цене на нефть и по курсу на доллары. Поэтому мы всегда пользуемся теми показателями, которые утверждены прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. И сейчас вы знаете, что федеральный бюджет тоже уже корректировался — именно на нефтегазовые доходы в сторону снижения. Курс сегодня, к сожалению, очень сложный. Не отказываемся от инвестиций, ничего не отменяем, просто делаем сдвижку вправо», — добавила замгубернатора.

Спикер окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что все социальные обязательства, запланированные властями, будут выполнены, несмотря на секвестирование. «Ничего смертельного в этом нет. Плюсом в этом проекте корректировки заложено более 4 млрд рублей на помощь участникам специальной военной операции. В том числе 3,7 млрд рублей именно на социальные выплаты и более 600 млн рублей на решение жилищных вопросов. Завтра мы утвердим закон о том, что будет подписан договор между Фондом национального благосостояния — из федерального бюджета мы получим более 1 млрд рублей на снос аварийного жилья. Здесь индексирование заработной платы на 7,6% предлагается. Это более 800 млн рублей для того, чтобы решить вопросы тех категорий бюджетников, которые под прямой указ президента не попадали. Поэтому я считаю, что все это сбалансировано», — подытожил Хохряков. Дума примет поправки на 48 заседании 24 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поступление налоговых доходов в бюджет ХМАО сократится на 518 миллионов рублей в 2025 году. Об этом на заседании комитета по бюджету сообщила замгубернатора Югры, директор департамента финансов Вера Дюдина. «Это связано с тем, что при формировании бюджета цена была в бюджете заложена 69,7 долларов США за баррель нефти, а по факту в текущий момент это 56. Ну и курс доллара также видим, что у нас укрепляется, и это влияет, как результат, на снижение внезапных доходов, полученных налогоплательщиками за счет курсовых разниц», — пояснила Дюдина. Безвозмездное поступление корректируется в сторону уменьшения на 5,359 млрд рублей. Дюдина пояснила, что это связано с тем же налогом на прибыль. «Потому что у нас доходы бюджета Тюменской области по программе „Сотрудничество“ формируются из отчислений налога на прибыль. Соответственно, со снижением этого налогового источника у нас безвозмездное поступление корректируется в сторону снижения именно по „Сотрудничеству“ на минус 6,383 млрд рублей», — уточнила глава депфина. При этом Дюдина отдельно подчеркнула, что эти суммы будут перенесены на 2026 и 2027 годы. ХМАО впервые проводит такую корректировку. Дюдина не исключила, что осенью потребуется еще одна. «У нас, к сожалению, нет таких возможностей более точного прогноза. Именно по цене на нефть и по курсу на доллары. Поэтому мы всегда пользуемся теми показателями, которые утверждены прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. И сейчас вы знаете, что федеральный бюджет тоже уже корректировался — именно на нефтегазовые доходы в сторону снижения. Курс сегодня, к сожалению, очень сложный. Не отказываемся от инвестиций, ничего не отменяем, просто делаем сдвижку вправо», — добавила замгубернатора. Спикер окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что все социальные обязательства, запланированные властями, будут выполнены, несмотря на секвестирование. «Ничего смертельного в этом нет. Плюсом в этом проекте корректировки заложено более 4 млрд рублей на помощь участникам специальной военной операции. В том числе 3,7 млрд рублей именно на социальные выплаты и более 600 млн рублей на решение жилищных вопросов. Завтра мы утвердим закон о том, что будет подписан договор между Фондом национального благосостояния — из федерального бюджета мы получим более 1 млрд рублей на снос аварийного жилья. Здесь индексирование заработной платы на 7,6% предлагается. Это более 800 млн рублей для того, чтобы решить вопросы тех категорий бюджетников, которые под прямой указ президента не попадали. Поэтому я считаю, что все это сбалансировано», — подытожил Хохряков. Дума примет поправки на 48 заседании 24 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...