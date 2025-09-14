14 сентября 2025

В ХМАО рухнули доходы нефтяников от добычи нефти и газа

Доход нефтяных компаний ХМАО от продажи нефти и газа сократился на четверть
В ХМАО снизились доходы нефтяных компаний от продажи нефти и газа. В июле 2025 года нефтяники реализовали продукции на 480,5 млрд рублей — это на 188 млрд меньше, чем в прошлом году, сообщили URA.RU в Тюменьстате.

«В июле 2025 года добыча нефти и газа принесла компаниям региона 480,5 млрд рублей — это лишь 71,9% от уровня прошлого года. По итогам семи месяцев 2025 года нефтяники Югры заработали 3,5 трлн рублей — 75,2% от показателя прошлого года», — уточнили в Тюменьстате.

В целом добывающая отрасль региона за январь–июль получила 4,1 трлн рублей (78,1% от прошлогоднего уровня). При этом добыча прочих полезных ископаемых показала особенно резкое падение: в июле поступления составили всего 369,9 млн рублей, что составляет 26,4% к уровню прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО увеличили просроченные долги перед бюджетом, которые к июню 2025 года превысили 11 млрд рублей. Всего кредиторская задолженность отрасли превысила 80 млрд рублей.

