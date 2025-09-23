23 сентября 2025

Певец Шура поддержал Буланову в трудный для нее период

Татьяна Буланова расстроилась после новой волны популярности
Певица Татьяна Буланова призналась, что ее огорчила новая волна популярности, возникшая после летних выступлений, поскольку зрителей больше заинтересовала подтанцовка, а не ее творчество. Однако на ее сторону встал коллега Шура (Александр Медведев). Об этом последний рассказал журналистам.

«Она ничего не хайпанула. Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало людей, а вот этот балет, Господи. <...> Я говорю: „Танька, давай на этом денег собирай, пока приглашают“», — рассказал Шура в беседе с Пятым каналом.

Слухи о переживаниях Татьяны Булановой появилась после ее выступления в июле на музыкальном фестивале с песней «Один день». Тогда неожиданную популярность в интернете получили не только сама певица, но и участники ее балета — Дмитрий, Максим и Алена. Пользователи соцсетей обратили внимание на ленивые и неторопливые движения танцоров под энергичную музыку. Этот номер быстро стал вирусным и получил в сети название «энергосберегающий танец». Публика активно обсуждала именно исполнение балета, а запись выступления быстро набрала десятки тысяч просмотров.

Ранее другой артист Николай Басков комментировал номер Татьяны Булановой и сравнивал ее балет с подтанцовкой певицы Жасмин. Мнения поклонников по поводу необычного танца разделились: одни поддержали артистку за самоиронию и смелость выйти на сцену с таким номером, другие выразили недоумение по поводу формата выступления.

Татьяна Буланова — заслуженная артистка России, известная по хитам 1990-х и 2000-х годов. Сегодня она продолжает активную концертную деятельность.

