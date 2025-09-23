Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов

За сбор грибов в особо охраняемых природных территориях следует административная ответственность. Об этом рассказала адвокат, кандидат юридических наук, член Общественной палаты по правам ребенка при президенте РФ Ольга Степанова.
«Существует административная ответственность за сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введен особый противопожарный режим, частные земли», — заявила Степанова. Ее слова приводит «Федерал Пресс». Степанова отметила, что сумма штрафа варьируется от 500 до 1000 рублей, для должностного лица от 1000 до 2000 рублей, а юридическому — от 10 000 до 20 000 рублей.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов сообщал, что за сбор грибов на особо охраняемых природных территориях, таких как заповедники и национальные парки, предусмотрены более крупные штрафы — до четырех тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, за сбор редких или занесенных в Красную книгу грибов может наступить уголовная ответственность.
