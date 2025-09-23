Самый богатый человек Индии купил российскую нефть на миллиарды долларов

Богатейший человек Индии, Мукеш Амбани, которому принадлежит компания Reliance Industries, купил российскую нефть на сумму в 33 миллиарда долларов. Об этом пишут в иностранных СМИ.
«Reliance Industries закупила у России нефть на сумму около 33 миллиардов долларов. Эта сумма ранее не сообщалась, но составляет примерно 8 процентов от общего объема продаж сырой нефти Москвой за этот период», — указано в материале The Washington Post.
Также указано, что Амбани из-за этой ситуации находится в центре дипломатического скандала. Все это из-за раннего призыва, со стороны президента США Дональда Трампа отказаться Индии от закупки российской нефти.
Ранее покупка российской нефти Индией вызывала критику со стороны США, однако индийские власти неоднократно подчеркивали, что сделки осуществляются с соблюдением всех международных требований и ограничений. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отмечал, что страна не нарушает правил, а импорт нефти из России необходим из-за перенаправления традиционных поставок в Европу после начала конфликта на Украине.
