23 сентября 2025

Трамп на трибуне ГА ООН десять раз упомянул РФ и один раз Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп в ходе речи на Генассамблеи ООН 10 раз упомянул Россию
Дональд Трамп в ходе речи на Генассамблеи ООН 10 раз упомянул Россию Фото:
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН десять раз упомянул Россию и один раз — президента РФ Владимира Путина. На это обратили внимание журналисты РИА Новости.

«Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина», — отметили корреспонденты агентства. Дональд Трамп в течение почти часовой речи неоднократно возвращался к теме российско-украинского конфликта, а также уделял внимание вопросам международной безопасности и санкционной политики.

Американский президент называл Россию в контексте соблюдения международных обязательств, обсуждения энергетической безопасности и реализации санкций. Также он отдельно отметил роль российской стороны в мировых процессах, призвав партнеров по НАТО к более скоординированным действиям. В отношении президента РФ Владимира Путина Трамп высказался один раз, комментируя перспективы двусторонних переговоров и возможность деэскалации ситуации в Европе.

В Нью-Йорке в Генштабе организации состоялось открытие недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Мероприятия с участием мировых политиков ожидаются по 27 сентября, а также 29 числа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН десять раз упомянул Россию и один раз — президента РФ Владимира Путина. На это обратили внимание журналисты РИА Новости. «Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина», — отметили корреспонденты агентства. Дональд Трамп в течение почти часовой речи неоднократно возвращался к теме российско-украинского конфликта, а также уделял внимание вопросам международной безопасности и санкционной политики. Американский президент называл Россию в контексте соблюдения международных обязательств, обсуждения энергетической безопасности и реализации санкций. Также он отдельно отметил роль российской стороны в мировых процессах, призвав партнеров по НАТО к более скоординированным действиям. В отношении президента РФ Владимира Путина Трамп высказался один раз, комментируя перспективы двусторонних переговоров и возможность деэскалации ситуации в Европе. В Нью-Йорке в Генштабе организации состоялось открытие недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Мероприятия с участием мировых политиков ожидаются по 27 сентября, а также 29 числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...