Трамп на трибуне ГА ООН десять раз упомянул РФ и один раз Путина

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН десять раз упомянул Россию и один раз — президента РФ Владимира Путина. На это обратили внимание журналисты РИА Новости.
«Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина», — отметили корреспонденты агентства. Дональд Трамп в течение почти часовой речи неоднократно возвращался к теме российско-украинского конфликта, а также уделял внимание вопросам международной безопасности и санкционной политики.
Американский президент называл Россию в контексте соблюдения международных обязательств, обсуждения энергетической безопасности и реализации санкций. Также он отдельно отметил роль российской стороны в мировых процессах, призвав партнеров по НАТО к более скоординированным действиям. В отношении президента РФ Владимира Путина Трамп высказался один раз, комментируя перспективы двусторонних переговоров и возможность деэскалации ситуации в Европе.
В Нью-Йорке в Генштабе организации состоялось открытие недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Мероприятия с участием мировых политиков ожидаются по 27 сентября, а также 29 числа.
