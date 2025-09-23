Трамп завершил свою речь на ГА ООН призывом строить лучший мир

Президент США Дональд Трамп завершил выступление с речью на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Оно длилось около часа и завершилось призывом к странам защищать национальные границы и уважать традиции народов. Также Трамп призвал строить «лучший и более процветающий мир».
«Мы должны защищать границы и традиции наших народов, но при этом вместе строить лучший и более процветающий мир», — заявил Трамп в своей завершающей речи на Генассамблее. Трансляцию мероприятия проводила британская газета The Guardian. Он подчеркнул, что только через уважение к индивидуальности наций возможно достижение устойчивого развития.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах Генеральной Ассамблеи, где ожидалось обсуждение вопросов эффективности работы организации. Перед выступлением Трампа сенатор Марко Рубио подчеркивал, что президент США намерен поднять тему роли ООН в разрешении мировых конфликтов и обратить внимание на сложности в работе Совбеза из-за разногласий между постоянными членами.
