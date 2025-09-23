23 сентября 2025

Челябинский врач раскрыл, как защититься от бактерий, которые вызывают рак желудка

Врач Тарасов: бактерий Helicobacter pylori можно избежать, соблюдая гигиену
© Служба новостей «URA.RU»
Дмитрий Тарасов рекомендовал не пренебрегать элементарными правилами гигиены
Дмитрий Тарасов рекомендовал не пренебрегать элементарными правилами гигиены

Почти 70% жителей России заражены бактерией Helicobacter pylori, которая увеличивает риск развития гастрита, язвенной болезни и рака желудка. Зачастую инфекция передается в детском возрасте через грязные руки, плохо промытую посуду или общую зубную щетку, поэтому не нужно игнорировать элементарные правила гигиены. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

«Сразу скажу — нельзя лечиться самостоятельно, не надо прибегать к народным методам. Проверенных, приводящих к гарантированному устранению Helicobacter pylori, лично я не знаю, однако общие рекомендации включают в себя правила гигиены», — написал главный врач в своем аккаунте «Вконтакте».

Тарасов напомнил, что нужно тщательно мыть руки перед едой и приготовлением пищи, использовать для питья только безопасную воду и следить за чистотой домашней посуды. Он также отметил, что использование посудомоечных машин существенно снижает риск передачи бактерии.

Эффективная профилактика Helicobacter pylori заключается в регулярном контроле за состоянием пищеварительной системы и своевременном обращении к врачу при появлении боли или жжения, отрыжки и других признаков нарушения работы желудка. Врач посоветовал регулярно менять зубную щетку и продолжать придерживаться гигиенических норм даже после успешного курса лечения, поскольку повторное заражение не исключено.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал, что свежая зелень и ранние овощи с дачного участка могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что через немытые корнеплоды в дом способны проникнуть бактерии иерсиниоза или мышиной болезни. Без лечения они могут поразить печень, почки и даже нервную систему.

