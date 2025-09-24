Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский почувствовал себя американским лидером, отвечая на вопросы журналистов
Зеленский почувствовал себя американским лидером, отвечая на вопросы журналистов Фото:
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября заявил, что ощущает себя президентом США. Высказывание прозвучало на фоне обсуждения отношений между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Об этом пишет агентство Ruptly.

«Я чувствую себя президентом США», — отметил Зеленский. Так он отреагировал на большое количество вопросов, общаясь на брифинге с журналистами.

Ранее на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский сказал, что глава Белого дома Дональд Трамп доверяет ему больше, чем президенту России Владимиру Путину. Российский лидер делился с Трампом информацией, далекой от правды, подчеркнул украинский политик.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября заявил, что ощущает себя президентом США. Высказывание прозвучало на фоне обсуждения отношений между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Об этом пишет агентство Ruptly. «Я чувствую себя президентом США», — отметил Зеленский. Так он отреагировал на большое количество вопросов, общаясь на брифинге с журналистами. Ранее на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский сказал, что глава Белого дома Дональд Трамп доверяет ему больше, чем президенту России Владимиру Путину. Российский лидер делился с Трампом информацией, далекой от правды, подчеркнул украинский политик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...