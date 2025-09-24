Зеленский заявил Трампу о «хороших новостях» с фронта на фоне тяжелой ситуации ВСУ в Купянске

Зеленский: у нас есть хорошие новости с фронта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский обнадежил Трампа позитивными изменениями на фронте
Зеленский обнадежил Трампа позитивными изменениями на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация под Купянском Харьковской области дает Киеву повод для хороших новостей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте. У нас есть хорошие новости», — процитировало слова Зеленского РИА Новости.

В ходе комментария украинский лидер не уточнил детали заявленных успехов. Однако встреча проходила на фоне информации о том, что российские войска взяли под контроль около 65% зданий в Купянске. При этом ВСУ потеряли почти 2000 своих военных за последний месяц в попытках сохранить контроль над городом.

Ранее Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте и вопросы безопасности Украины, в том числе в рамках международных консультаций с западными странами. Глава Белого дома пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация под Купянском Харьковской области дает Киеву повод для хороших новостей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. «Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте. У нас есть хорошие новости», — процитировало слова Зеленского РИА Новости. В ходе комментария украинский лидер не уточнил детали заявленных успехов. Однако встреча проходила на фоне информации о том, что российские войска взяли под контроль около 65% зданий в Купянске. При этом ВСУ потеряли почти 2000 своих военных за последний месяц в попытках сохранить контроль над городом. Ранее Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте и вопросы безопасности Украины, в том числе в рамках международных консультаций с западными странами. Глава Белого дома пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...