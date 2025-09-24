Зеленский заявил Трампу о «хороших новостях» с фронта на фоне тяжелой ситуации ВСУ в Купянске

Ситуация под Купянском Харьковской области дает Киеву повод для хороших новостей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте. У нас есть хорошие новости», — процитировало слова Зеленского РИА Новости.
В ходе комментария украинский лидер не уточнил детали заявленных успехов. Однако встреча проходила на фоне информации о том, что российские войска взяли под контроль около 65% зданий в Купянске. При этом ВСУ потеряли почти 2000 своих военных за последний месяц в попытках сохранить контроль над городом.
Ранее Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте и вопросы безопасности Украины, в том числе в рамках международных консультаций с западными странами. Глава Белого дома пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта.
