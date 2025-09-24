Американский лидер Дональд Трамп пообещал Украине гарантии безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
«Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после окончания конфликта», — сказал Зеленский. У него была встреча и разговор с Трампом.
Ранее Зеленский отмечал, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины, но детали их предоставления не уточнялись. После переговоров «коалиции желающих» и обсуждения с Трампом украинский лидер заявлял, что вопрос противовоздушной обороны и новые форматы сотрудничества обсуждаются с международными партнерами, включая Францию и США. Трамп допускал участие американских военных самолетов, но исключал отправку солдат на Украину.
