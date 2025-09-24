Трамп пообещал Украине гарантии безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп провел разговор с Зеленским
Трамп провел разговор с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Американский лидер Дональд Трамп пообещал Украине гарантии безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

«Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после окончания конфликта», — сказал Зеленский. У него была встреча и разговор с Трампом.

Ранее Зеленский отмечал, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины, но детали их предоставления не уточнялись. После переговоров «коалиции желающих» и обсуждения с Трампом украинский лидер заявлял, что вопрос противовоздушной обороны и новые форматы сотрудничества обсуждаются с международными партнерами, включая Францию и США. Трамп допускал участие американских военных самолетов, но исключал отправку солдат на Украину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский лидер Дональд Трамп пообещал Украине гарантии безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. «Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после окончания конфликта», — сказал Зеленский. У него была встреча и разговор с Трампом. Ранее Зеленский отмечал, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины, но детали их предоставления не уточнялись. После переговоров «коалиции желающих» и обсуждения с Трампом украинский лидер заявлял, что вопрос противовоздушной обороны и новые форматы сотрудничества обсуждаются с международными партнерами, включая Францию и США. Трамп допускал участие американских военных самолетов, но исключал отправку солдат на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...