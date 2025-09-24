В Пензенской области введен план «Ковер»

Над рядом районов Пензенской области введен план «Ковер»
Над рядом районов Пензенской области введен план «Ковер»

В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области введен план „Ковер“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Ранее на территории области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова (Гагарин) приостановлены взлет и посадка воздушных судов в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту Волгограда — там также приостановлены прием и отправка рейсов. О соответствующих мерах безопасности информирует telegram-канал Росавиации.

