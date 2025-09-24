Происшествия В Пензенской области введен план «Ковер» 24 сентября 2025 в 06:46 Размер текста - 17 + Над рядом районов Пензенской области введен план «Ковер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. «Над рядом районов области введен план „Ковер“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Ранее на территории области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова (Гагарин) приостановлены взлет и посадка воздушных судов в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту Волгограда — там также приостановлены прием и отправка рейсов. О соответствующих мерах безопасности информирует telegram-канал Росавиации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. «Над рядом районов области введен план „Ковер“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Ранее на территории области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова (Гагарин) приостановлены взлет и посадка воздушных судов в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту Волгограда — там также приостановлены прием и отправка рейсов. О соответствующих мерах безопасности информирует telegram-канал Росавиации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям