В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Над рядом районов области введен план „Ковер“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Ранее на территории области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова (Гагарин) приостановлены взлет и посадка воздушных судов в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту Волгограда — там также приостановлены прием и отправка рейсов. О соответствующих мерах безопасности информирует telegram-канал Росавиации.
