МИД РФ: Киев вербует террористов в Африке

Украина вербует членов международных террористических организаций
Киевский режим использует террористические методы против гражданского населения и привлекает боевиков из Африки для участия в конфликте на стороне ВСУ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

«Важной задачей является привлечение внимания международного сообщества к фактам применения террористических методов киевским режимом ... вербовки членов международных террористических организаций для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и оказания поддержки террористическим группировкам, в Сахаро-Сахельском регионе Африки», — приводят слова Любинского РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Он пояснил, что, по данным российских властей, украинская сторона активно взаимодействует с представителями международных террористических организаций. Спецслужбы фиксируют попытки вербовки боевиков, в том числе на африканском направлении. Особое внимание уделяется Сахаро-Сахельскому региону, где существуют многочисленные экстремистские формирования.

