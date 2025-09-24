ВС РФ закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска

Российские войска продвинулись и закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе тяжелых боев наши войска продвинулись на северо-западе Купянска и закрепились на новых позициях», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС. Украинское командование приняло решение о направлении в Купянск дополнительных сил, включая националистические формирования, которые выполняют функции заградотрядов и осуществляют маневренные действия для стабилизации обстановки.
По словам Марочка, Киев перебросил в город около 1000 солдат 18 сентября, а 19 сентября российские войска освободили несколько позиций на улицах Московская, Долгаревская, 1 мая, Юбилейная и Мичурина. На данный момент, ВС РФ сжимают кольцо вокруг Купянска. В силовых структурах, что за сутки ВС РФ кратно улучшили позиции на этом участке фронта.
Ранее сообщалось, что для обеспечения продвижения российских вооруженных сил на территории Купянска был применен подземный десант, который осуществлял движение через инженерные коммуникации. В министерстве также уточнили число объектов в городе, перешедших под контроль российских подразделений — по предоставленным данным, это составляет более половины всех зданий. Кроме того, озвучены сведения о потерях личного состава и техники вооруженных сил Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.