Что сейчас происходит в Купянске: новые подробности освобождения города и какое преимущество получат ВС РФ

Для продвижения ВС РФ на территории Купянска использовался подземный десант. Отмечается, что военнослужащие пробирались через инженерные коммуникации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также назвали количество взятых под контроль зданий в городе. Судя по информации, это больше половины. Также названо количество потерянных солдат и техники ВСУ. Новые подробности о продолжающихся боевых действиях в Купянске и важность города — в материале URA.RU.
Контроль ВС РФ
В ведомстве сообщили, что на 23 сентября под контроль взято 5 667 из 8 667 зданий города. Этому способствуют решительные действия группировки войск «Запад».
«Соединения и воинские части группировки войск „Запад“ успешно решают задачи по освобождению города Купянска. Из 8 667 зданий под контроль взято 5 667», — указано в сообщении Минобороны РФ.
Потери ВСУ в Купянске
Также в Минобороны РФ рассказали, что за месяц при удержании Купянска ВСУ потеряли более 1800 солдат. Также было уничтожено более 30 танков и других бронемашин.
«При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин», — указано в сообщении ведомства. Также были уничтожены две пусковые установки РСЗО и 137 орудий полевой артиллерии и минометов.
ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в полукольце
Крупная группировка ВСУ заблокирована с северной и западной стороны Купянска. ВС РФ взяли их в полукольцо. Продолжается блокирование с юга, также сообщили в ведомстве.
«В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено», — указано в сообщении.
Подземный десант ВС РФ
Также, благодаря тактике подземного десанта, российские военнослужащие добились успеха в наступлении. Солдаты проходят через инженерные коммуникации.
«Успеху также способствовала тактика подземного десанта, действующего через инженерные коммуникации», — указано в сообщении. Помимо подземного десанта, в наступлении комплексно помогли штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, а также группы БПЛА и РЭБ.
Перспектива освобождения Купянска
Купянск является важным объектом для ВСУ. Пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол проходят через город. Также он сам по себе имеет выгодное оборонительное положение. Украинское командование организовало огневой контроль в городе. По информации Минобороны, для его удержания он был превращен в «крепость».
Освобождение города ускорит получение контроля над Славянском и Краматорском. Последние являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе, указано в сообщении ведомства.
